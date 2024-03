04.03.2024 15:57 Neues Schulprojekt soll Migranten für einen Job in Thüringen fit machen

Sie will junge Leute aus dem Ausland fit für eine Berufsausbildung in Thüringen machen - die German Professional School öffnet am Montag in Eisenach.

Eisenach - Sie will junge Leute aus dem Ausland fit für eine Berufsausbildung in Thüringen machen: die German Professional School öffnet am heutigen Montag in Eisenach. Die ersten Schüler nahmen in einem Klassenzimmer in Eisenach bereits Platz. © Martin Schutt/dpa Zunächst sollen nach Angaben des Wirtschaftsministeriums 74 junge Leute die Kurse belegen. Sie kommen aus der Ukraine, der Türkei, Afghanistan, Syrien, Kuba, Marokko und dem Irak. Das neue Schulmodell, das zunächst bis 2026 getestet werden soll, werde von privaten Trägern auch in Mühlhausen, Gotha und Jena angeboten. Durch die Berufsvorbereitung mit Sprachunterricht und Gesellschaftskunde soll im Freistaat lebenden eine Ausbildung ermöglicht werden. Während der Pilotphase bis 2026 wird mit insgesamt etwa 1000 Teilnehmern geplant. Das Land stellt nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in diesem Zeitraum insgesamt 11,5 Millionen Euro für das Projekt zur Verfügung. Die Teilnehmer müssen sich einem Auswahlprozess stellen. "Die German Professional School ist eine Antwort auf den steigenden Arbeits- und Fachkräftebedarf im Land", sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (69, SPD). Unternehmen falle es zunehmend schwerer, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Derzeit seien in Thüringen mehr als 15.000 Stellen unbesetzt. Flüchtlinge Bezahlkarte für Flüchtlinge: In Thüringen droht ein Regel-Chaos Auf dem Ausbildungsmarkt kämen inzwischen auf 100 Lehrstellen nur noch 60 potenzielle Bewerber. Im vergangenen Ausbildungsjahr seien etwa 1600 Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben. Auch deshalb sei die Thüringer Wirtschaft bei der Fachkräftegewinnung immer stärker auch auf Zuwanderung angewiesen, sagte Tiefensee. Junge Leute im Ausland anwerben Die German Professional School für Menschen aus dem Ausland wurde in Eisenach feierlich eröffnet. © Martin Schutt/dpa Nach Angaben von Staatssekretärin Katja Böhler (52) ist der erste Durchgang an der Schule verkürzt und endet bereits im September 2024. Danach werde es zwei weitere, jeweils zwölfmonatige Durchgänge geben. Parallel dazu sollen voraussichtlich ab diesem Jahr gezielt auch Auszubildende im Ausland angesprochen werden. "Wir müssen es bei wachsender Konkurrenz zu anderen Standorten und Regionen schaffen, junge Menschen dafür zu begeistern, nach Thüringen zu kommen, sich hier zu integrieren und eine Ausbildung zu absolvieren", erklärte Böhler. Kleine und mittlere Unternehmen verfügten häufig nicht über eigene Personalabteilungen, um selbst in ausreichender Zahl qualifizierte Beschäftigte zu werben. Der Lehrplan umfasse neben einem allgemeinbildenden und berufsbezogenen Spracherwerb die Vermittlung grundlegender Kenntnisse über Deutschland und Thüringen, Integrationsmaßnahmen und die Vermittlung zentraler Werte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Gleichberechtigung, Meinungs-, Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit. Flüchtlinge Nach Horror-Fahrt: Syrische Flüchtlinge in Waldstück ausgesetzt Die Bildungsträger müssten eine kontinuierliche sozialpädagogische Betreuung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die gesamte Vorbereitungsphase sicherstellen. Die zentrale Service-Stelle der German Professional School ist nach Ministeriumsangaben bei der Landesentwicklungsgesellschaft in Erfurt angesiedelt.

