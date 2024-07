18.07.2024 11:08 Schlägerei in Flüchtlings-Quartier eskaliert: Zwei Schwerverletzte

In einem Flüchtlings-Quartier in Schlitz-Willofs (Vogelsbergkreis) kam es am Mittwochabend zu einem Kampf mit mehreren Verletzten - die Polizei sucht Zeugen!

Von Florian Gürtler

Vogelsberg/Schlitz - In einer Flüchtlingsunterkunft im osthessischen Vogelsbergkreis kam es am gestrigen Mittwochabend zu einer Schlägerei, die zu einem Kampf mit "Stich- und Schlagwerkzeugen" eskalierte: Sechs Verletzte - darunter zwei Schwerverletzte - wurden vom Rettungsdienst in unterschiedliche Kliniken gebracht. Großeinsatz wegen Gewalt unter Flüchtlingen in Schlitz-Willofs: Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Kräften vor Ort. © Fuldamedia Die Polizei wurde gegen 22.15 Uhr alarmiert. Umgehend rückten mehrere Streifenwagen zu einem Flüchtlings-Quartier in Schlitz-Willofs aus, wie das Polizeipräsidium Osthessen am heutigen Donnerstag mitteilte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie sechs verletzte Personen vor, darunter zwei schwer verletzte Menschen. Insgesamt zehn Rettungswagen und zwei Notärzte wurden hinzugerufen, ebenso Kräfte der örtlichen Feuerwehr. Die Schlitzer Straße in Willofs wurde bis in die Nacht hinein voll gesperrt. Alle Verwundeten wurden versorgt und in nahe liegende Krankenhäuser gebracht. Flüchtlinge Gewalt und Verzweiflung: Iraker ermordet 16-Jährige auf sinkendem Migrantenboot Nach ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei waren zuvor mehrere der in dem Mehrfamilienhaus untergebrachten Flüchtlinge in Streit geraten. Blutiger Kampf unter Flüchtlingen in Schlitz im Vogelsbergkreis Bei dem Kampf wurde auch Waffen eingesetzt - die Polizei im Vogelsbergkreis ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. © Fuldamedia Dieser Konflikt steigerte sich zu einem Kampf "zwischen mindestens sechs Männern, im Alter von 17 bis 40 Jahren im Hof des Hauses", wie ein Sprecher erklärte. Er fügte hinzu, dass die Kämpfer dabei "nach ersten Informationen Stich- und Schlagwerkzeuge" als Waffen einsetzten. Die genauen Hintergründe des Streits und der daraus resultierenden Schlägerei sind noch unklar. Laut dem Polizeisprecher gehen die Ermittler aber "von einem Ursprung in privaten Uneinigkeiten" aus. Flüchtlinge Nach 30 Jahren droht die Abschiebung: Grüne organisieren Demo für Chemnitzer Die Polizei ermittle "wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung". Hierzu suchen die Beamten auch Zeugen, welche den Kampf beobachtet haben oder anderweitige Hinweise geben können. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 066419710 (Polizeistation Lauterbach) sowie auch unter der Nummer 06642609990 (Polizeiposten Schlitz) erreichbar.

Titelfoto: Fuldamedia