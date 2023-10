Wohin mit Geflüchteten? Erfurt klagt über knappen Wohnraum

Erfurt - Die Belegung von Gemeinschaftsunterkünften für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erschwert in Erfurt die Unterbringung anderer Geflüchteter. Derzeit seien noch 380 Menschen aus der Ukraine in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit.

In Erfurt ist kaum noch Platz für die Unterbringung geflüchteter Menschen. Flüchtlinge aus der Ukraine belegen die meisten Plätze in den Unterkünften. (Symbolbild) © 123RF/chechotkin

Der Erfurter Migrationsbeauftragte Daniel Stassny kritisierte in einem offenen Brief an Thüringens Migrationsministerin Doreen Denstädt (Grüne) jahrelange Versäumnisse der Landesregierung in der Flüchtlingsunterbringung.

"Das Land hat seit der ersten Flüchtlingswelle 2015/2016 fast zehn Jahre untätig die Entwicklungen abgewartet, obwohl schon damals klar war, dass die Zahlen von Asylsuchenden nicht zurückgehen werden", heißt es in dem Schreiben.

"Fast zehn Jahre, in denen die Kapazitäten des Landes hätten ausgebaut werden können, ein Migrationsamt zentrale Aufgaben hätte übernehmen können." Die Kommunen hätten ihre Hausaufgaben gemacht, Unterkünfte und Sozialbetreuung werden vorgehalten. "Die Kapazitäten sind aber endlich und in Erfurt erschöpft", so Stassny.

Die Landeshauptstadt hat seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nach eigenen Angaben mehr als 3500 Geflüchtete aus dem überfallenen Land aufgenommen.