Zahl der Geflüchteten auf Höchststand! Migrationsdebatte, "die allein die extreme Rechte stärkt"?

Deutschland - Noch nie haben sich seit der Nachkriegszeit so viele Geflüchtete in Deutschland aufgehalten, wie aktuell. Derzeit leben rund 3,5 Millionen Asylsuchende, anerkannte Flüchtlinge und Geduldete in der Bundesrepublik. Dennoch wird davor gewarnt, "diese kleine Minderheit" für alle Probleme im Land verantwortlich zu machen.