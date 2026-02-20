Airline entschuldigt sich nach Panne: Lebenswichtiges Hilfsmittel nach Flug zerstört

Für Latavia Sturdivant, die amtierende "Ms. Wheelchair America 2026", endete ein Flug mit Delta Air Lines in einem wahren Desaster. Nach ihrer Rückkehr von einem Ski-Event in South Dakota nach New York machte sie eine schockierende Entdeckung: Ihr maßgefertigter, motorisierter Rollstuhl war massiv beschädigt.

Nach der Landung stellte Latavia Sturdivant schockiert fest, dass ihr maßgefertigter Rollstuhl massive Schäden aufwies. © Screenshot/Instagram/latavia_mswcamerica2026

Sturdivant stellte nach der Landung fest, dass ihr individuell angepasster Rollstuhl schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde, wie People berichtet.

Der Joystick sei "komplett abgerissen", die Rückenverkleidung offen, Fußplatten verbogen und ein Seitenteil sogar "in der Mitte durchgebrochen" gewesen.

Für viele mag ein Rollstuhl wie ein Gepäckstück erscheinen - für Sturdivant ist er jedoch ihre Mobilität, ihre Unabhängigkeit, ihr Alltag.

"Es ist für mich verheerend, dass die Leute nicht verstehen, dass sich mein ganzes Leben verändert, wenn das einmal kaputtgeht, denn es handelt sich um meine Beine", erklärt sie.

Besonders dramatisch: Ihr Spezialrollstuhl sorgt dafür, dass ihr Körper korrekt ausgerichtet bleibt und gesundheitliche Komplikationen verhindert werden.

Ersatz ist kaum möglich, da passende Teile und spezialisierte Anbieter begrenzt sind. Ohne funktionierenden Rollstuhl kann sie ihr Zuhause kaum verlassen.