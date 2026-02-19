Flüge gestrichen: Winterliche Verhältnisse beschäftigen Flughafen Frankfurt

Frankfurt am Main - Die winterlichen Verhältnisse beschäftigen auch den Flughafen in Frankfurt am Main .

Ein Flugzeug am Frankfurter Flughafen wird am Morgen enteist. Bislang mussten wegen der Wetterverhältnisse mehrere Flüge annulliert werden. © Mike Seeboth

"Für heute stehen annähernd 1100 Flüge in der Planung", teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.

"Stand jetzt sind 83 Annullierungen, davon wird ein Großteil - aber nicht alle - auf die Wettersituation zurückzuführen sein." Momentan registriere man leichten Schneefall.