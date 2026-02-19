Flüge gestrichen: Winterliche Verhältnisse beschäftigen Flughafen Frankfurt
Von Wolfgang Jung
Frankfurt am Main - Die winterlichen Verhältnisse beschäftigen auch den Flughafen in Frankfurt am Main.
"Für heute stehen annähernd 1100 Flüge in der Planung", teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.
"Stand jetzt sind 83 Annullierungen, davon wird ein Großteil - aber nicht alle - auf die Wettersituation zurückzuführen sein." Momentan registriere man leichten Schneefall.
"Der Winterdienst ist seit der Nacht im vollen Einsatz und hat die Situation so weit im Griff."
Der Betrieb laufe "mit einzelnen Einschränkungen".
