Flüge gestrichen: Winterliche Verhältnisse beschäftigen Flughafen Frankfurt

Die winterlichen Verhältnisse in Hessen haben auch Einfluss auf den Flugverkehr in Frankfurt. Mehrere Flüge mussten wetterbedingt annulliert werden.

Frankfurt am Main - Die winterlichen Verhältnisse beschäftigen auch den Flughafen in Frankfurt am Main.

Ein Flugzeug am Frankfurter Flughafen wird am Morgen enteist. Bislang mussten wegen der Wetterverhältnisse mehrere Flüge annulliert werden.
"Für heute stehen annähernd 1100 Flüge in der Planung", teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.

"Stand jetzt sind 83 Annullierungen, davon wird ein Großteil - aber nicht alle - auf die Wettersituation zurückzuführen sein." Momentan registriere man leichten Schneefall.

"Der Winterdienst ist seit der Nacht im vollen Einsatz und hat die Situation so weit im Griff."

Der Betrieb laufe "mit einzelnen Einschränkungen".

