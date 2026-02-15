Plötzlich brennt es in der Kabine: Flieger muss notlanden

Trondheim (Norwegen) - Ein Flugzeug hat am Sonntagmittag auf dem norwegischen Flughafen Trondheim Værnes eine Notlandung hinlegen müssen. In der Kabine brach ein Feuer aus. Mindestens vier Personen waren dem Rauch ausgesetzt.

Am Sonntagmittag musste eine Passagiermaschine in Norwegen aufgrund eines Brandes notlanden. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Wie NRK und Verdens Gang berichteten, war der Grund für das Manöver eine überhitzte Powerbank. Zuvor hatte die Besatzung einen Notruf abgesetzt, nachdem sich Rauch in der Kabine gebildet hatte. An Bord gelang es nicht, das Feuer in den Griff zu kriegen. Die Crew entschied sich zur Notlandung.

Laut NRK befanden sich 186 Personen an Bord der Maschine der Gesellschaft SAS Scandinavian Airlines, mindestens vier von ihnen mussten medizinisch untersucht werden. Ernsthaft verletzt wurde niemand, hieß es. Der brennende Gegenstand wurde offenbar ohne größeren Schaden aus dem Flugzeug entfernt.

Der SAS-Flieger war auf dem Weg von Oslo in das nördliche Tromsø und startete gegen 11.15 Uhr. Etwa in Höhe Namsos musste die Maschine wieder kehrt in Richtung Süden machen.