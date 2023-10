Als Airline bemerkt, welche Reisegruppe ins Flugzeug steigen will, muss ein Sonderflug her

Amami (Japan) - Bei einem Inlandsflug in Japan wurde es kurios. Eine Gruppe von Sumo-Ringern wollte ins selbe Flugzeug steigen. Bei der Airline sorgte man sich um ein erhöhtes Abfluggewicht. Ein Sonderflug musste her.

Die Boeing 737-800 von Japan Airlines war zu klein. (Symbolbild) © 123RF/langdu8x

Dutzende Sumo-Ringer wollten zu einem Turnier fliegen. Doch das war der Airline zu heikel.

So geschehen am letzten Donnerstag, berichtet die Zeitung "Guardian". Die Athleten wollten mit Japan Airlines zur Tropeninsel Amani (Südjapan) jetten, um an einem hochkarätigen Sumo-Turnier teilzunehmen.

Problem: Die Athleten waren der Fluggesellschaft einfach zu schwer. Man kalkuliere mit 70 Kilogramm Körpergewicht pro Passagier, sagte ein Unternehmenssprecher zur Zeitung "Minami-Nippon Shimbun". Die Sportler würden aber im Durchschnitt 120 Kilo auf die Waage bringen, hat die Airline ausgerechnet. Das sei viel zu viel für die zum Flug vorgesehen Boeing 737-800.

Bei soviel Extra-Gewicht hätte der Treibstoff zum Ziel schlicht nicht gereicht, beteuert die Airline.