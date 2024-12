Gefährlicher Zwischenfall: Passagier versucht, Flugzeug zu entführen – Crew greift ein!

Doch die Besatzung handelte schnell: Sie hielten den Mann fest, während der Pilot einen Alarmcode aussendete und auf dem internationalen Flughafen von Guadalajara in Zentralmexiko zwischenlandete. Ursprünglich sollte die Maschine nach Tijuana fliegen.

Wie die New York Post berichtete, griff er einen Flugbegleiter an und versuchte, sich gewaltsam Zutritt zum Cockpit zu verschaffen.

Am vergangenen Samstagmorgen versuchte der Mann während eines Inlandfluges in Mexiko , die Maschine zu entführen und Richtung USA zu steuern.

In der mexikanischen Stadt Guadalajara landete das Flugzeug zwischen. © 123rf/camaralenta

Der Tatverdächtige ist ein 31-jähriger mexikanischer Staatsbürger, den die Behörden als "Mario" identifizierten.

Die Besatzung und andere Passagiere konnten nach kurzer Zeit ihren Flug nach Tijuana fortsetzen, nachdem der Verdächtige entfernt worden war. Es wurden keine weiteren Zwischenfälle gemeldet.

Sprecher der Fluggesellschaft gaben an, dass der 31-Jährige ihnen erzählt habe, dass eines seiner Familienmitglieder entführt worden sei und dass er Morddrohungen erhalten habe, in denen er aufgefordert wurde, nicht nach Tijuana zu reisen, sobald der Flug abgehoben habe.

"Alle Passagiere, die Besatzung und das Flugzeug sind in Sicherheit. Volaris bedauert die Unannehmlichkeiten, die diese Situation verursacht hat. Für Volaris hat die Sicherheit der Passagiere und der Besatzung höchste Priorität", so das Unternehmen in einem Statement.