Auswirkungen von "Air Defender 2023"? Militärflugzeug in Hamburg gestartet

Hamburg - Seltener Gast am Hamburger Flughafen: Am Samstagabend startete dort ein Militärflugzeug .

Bereits in den vergangenen Tagen landeten und starteten weitere Militärmaschinen in Hamburg, dabei handelte es sich allerdings nie um Kampfjets. Das geht aus Berichten von Planespottern hervor. So war am vergangenen Wochenende ein anderer A400M der RAF in Hamburg gelandet und gestartet.

Er kam und flog wieder zum militärischen Flughafen Ämari in Estland zurück. Den Flugplatz nutzt die NATO seit 2014, um den Luftraum an der nördlichen Flanke der Allianz zu schützen, wie es bei der Bundeswehr heißt.

Die meisten der derzeitigen militärischen Flugbewegungen am Airport Hamburg dürften mit "Air Defender 2023" zusammenhängen.