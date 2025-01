Beinahe-Crash von zwei Flugzeugen: Beobachter im "Panikmodus"

Phoenix - Wie konnte das passieren? Zwei Flugzeuge kamen sich bei der Landung am internationalen Flughafen Sky Harbor in Phoenix (Arizona, USA ) viel näher, als sie eigentlich sollten. Jetzt ermittelt die Luftfahrtbehörde.

Flugzeuge sollten sich gemäß offizieller Standards niemals näher als 1600 Meter kommen, in dieser Situation seien es allerdings gerade mal 300 Meter Entfernung gewesen, die beide Maschinen voneinander trennten.

Hobbypilot Justin Giddens, der sich selbst als Luftfahrt-Nerd bezeichnet, befand sich zum Zeitpunkt des Beinahe-Unfalls bei einem Spaziergang in der Nähe des Flughafens.

Die Sicherheitsinstrumente beider Flugzeuge reagierten sofort, somit konnte Schlimmeres verhindert werden. (Symbolbild) © JUSTIN TALLIS/AFP

Die beiden Flugzeuge gehörten zu Delta und United Airlines, wie Arizona's Family News berichtet.

Am vergangenen Samstag sollten beide am internationalen Flughafen Sky Harbor in Phoenix landen.

Bei der Landung erhielten die Besatzungen beider Flugzeuge plötzlich Warnungen über ein anderes Flugzeug in der Nähe.

Die Federal Aviation Administration gab daraufhin "Korrekturanweisungen an beide Besatzungen", wie es in einer Erklärung gegenüber People hieß.

Die Flugzeuge konnten zwar sicher landen, dennoch muss jetzt untersucht werden, wie es zu dem gefährlichen Beinahe-Zusammenstoß kommen konnte.