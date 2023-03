Berlin-Dresden in 19 Minuten: Eurowings mit kuriosem Flug

Dresden - Was war das denn? Ein Eurowings-Flieger startete am Sonntagabend in Berlin , um nach Dresden zu fliegen.

Am Sonntag flog ein Airbus A320 von Berlin nach Dresden. (Symbolbild) © Eurowings/Oliver Roesler

Ganze 19 Minuten dauerte der Flug auf der Super-Kurzstrecke nur. Die normale Reiseflughöhe von 10.000 Metern wurde nicht mal erreicht. Stattdessen stieg die Maschine auf rund 4500 Meter und ging dann schon wieder in den Landeanflug auf Dresden - und das ganz ohne Passagiere!

Hintergrund der ungewöhnlichen Strecke ist der heutige Streik an mehreren deutschen Airports, darunter dem in Berlin. Dort sind am heutigen Montag 200 Flüge gestrichen worden.

Damit Eurowings-Reisende trotzdem an ihr Ziel kommen, hat die Fluggesellschaft sich bemüht, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Zwei Verbindungen wurden so kurzerhand nach Dresden verlegt.

Damit der Flug nach Fuerteventura aber überhaupt am Morgen in der sächsischen Hauptstadt starten kann, musste ein Flugzeug überführt werden, bevor der Streik beginnt. Und genau dies ist der Grund für den kuriosen Flug, der gerade einmal 138 Kilometer überbrückte.