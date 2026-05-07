Besoffener Passagier eskaliert im Flieger: Ryanair-Maschine muss zwischenlanden

Berlin - Ein betrunkener Passagier soll auf einem Flug von Berlin dermaßen randaliert haben, dass der Flieger am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden zwischenlanden musste.

Nachdem der betrunkene Passagier das Flugzeug verlassen hatte, konnte der Ryanair-Flieger seine Reise ans Ursprungsziel Alicante fortsetzen. (Symbolfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Der 43-Jährige habe sich nach dem Start aggressiv verhalten und soll Mitreisende "in nicht akzeptabler Weise" belästigt haben, wie die Polizei mitteilte. Zudem habe er sich im Flieger übergeben müssen. Der Pilot entschied sich demnach zu einer Zwischenlandung, um den Mann loszuwerden.

Er wurde den Angaben zufolge auf dem Flugfeld von der Polizei aus dem Flieger geholt. Anschließend musste das gesamte Gepäck entladen werden, um an die Koffer des Randalierers zukommen.

Dazu habe die Maschine für längere Zeit auf dem Rollfeld gestanden, während die Passagiere im Flugzeug gewartet hätten. Anschließend habe der Ryanair-Flieger seine Reise ans Ursprungsziel Alicante in Spanien fortsetzen können.

Der Mann muss sich nach dem Vorfall am Mittwoch wegen eines Verstoßes gegen das Luftsicherheitsgesetz verantworten, wie es weiter hieß.