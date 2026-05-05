Während sie schlief: Frau in der Business Class sexuell belästigt

Zürich/Miami - Albtraum in der Luft: Auf einem Langstreckenflug von Zürich (Schweiz) nach Miami (USA) soll ein Passagier eine schlafende Frau sexuell belästigt haben. Jetzt sitzt der Mann in U-Haft.

Über den Wolken soll ein Passagier eine Mitreisende begrapscht haben. (Symbolbild) © SEBASTIEN BOZON / AFP

Trotz der Annehmlichkeiten der Business Class endete diese Flugreise für eine 29-jährige Passagierin traumatisch.

Wie der TV-Sender "Local 10 News" berichtete, soll ein Mitreisender die junge Frau am 28. April auf dem Swiss-Flug LX64 in Richtung Miami unsittlich berührt haben - ohne dass sie etwas davon mitbekam.

Demnach hätten mehrere andere Passagiere beobachtet, wie ein 48-jähriger Franzose seine schlafende Sitznachbarin, die er nicht näher gekannt habe, im Schritt anfasste. Außerdem soll der Mann versucht haben, unter die Kleidung der Frau zu gelangen.

Als eine Flugbegleiterin hinzugerufen wurde, habe er seine Hand im Intimbereich der Reisenden hin- und herbewegt.

Die alarmierte Crew reagierte prompt: Besatzungsmitglieder kümmerten sich um die Betroffene und setzten den Mann in die Premium Economy Class um. Gleichzeitig informierten sie die Behörden in Miami.