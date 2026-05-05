Während sie schlief: Frau in der Business Class sexuell belästigt
Zürich/Miami - Albtraum in der Luft: Auf einem Langstreckenflug von Zürich (Schweiz) nach Miami (USA) soll ein Passagier eine schlafende Frau sexuell belästigt haben. Jetzt sitzt der Mann in U-Haft.
Trotz der Annehmlichkeiten der Business Class endete diese Flugreise für eine 29-jährige Passagierin traumatisch.
Wie der TV-Sender "Local 10 News" berichtete, soll ein Mitreisender die junge Frau am 28. April auf dem Swiss-Flug LX64 in Richtung Miami unsittlich berührt haben - ohne dass sie etwas davon mitbekam.
Demnach hätten mehrere andere Passagiere beobachtet, wie ein 48-jähriger Franzose seine schlafende Sitznachbarin, die er nicht näher gekannt habe, im Schritt anfasste. Außerdem soll der Mann versucht haben, unter die Kleidung der Frau zu gelangen.
Als eine Flugbegleiterin hinzugerufen wurde, habe er seine Hand im Intimbereich der Reisenden hin- und herbewegt.
Die alarmierte Crew reagierte prompt: Besatzungsmitglieder kümmerten sich um die Betroffene und setzten den Mann in die Premium Economy Class um. Gleichzeitig informierten sie die Behörden in Miami.
Swiss positioniert sich: Null-Toleranz-Politik
Doch damit nicht genug: Als der Franzose später persönliche Gegenstände von seinem Platz holen durfte, soll er versucht haben, der 29-Jährigen einen Zettel mit einer Botschaft zuzustecken. Darauf war zu lesen: "Du siehst wunderschön aus, wenn du schläfst."
Das nichts ahnende Opfer wurde nach dem Zwischenfall von der Crew geweckt und über die verstörenden Geschehnisse informiert, woraufhin die Frau am ganzen Körper gezittert und geweint haben soll.
Auch die Airline hat inzwischen auf den Vorfall reagiert und das Verhalten des Mannes "scharf verurteilt". Sicherheit und Würde der Fluggäste hätten oberste Priorität, stellte eine Swiss-Sprecherin gegenüber dem Schweizer Nachrichtenportal "20 Minuten" klar.
Nach der Landung der Maschine in Miami wurde der Beschuldigte von der Polizei in Empfang genommen. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.
Titelfoto: SEBASTIEN BOZON / AFP