Schockmoment bei Landung: Passagierflugzeug rammt Lastwagen

Newark (New Jersey/USA) - Dramatische Szenen am Newark Liberty International Airport im US-Bundesstaat New Jersey: Eine voll besetzte Passagiermaschine der Fluggesellschaft United Airlines hat beim Landeanflug offenbar einen Lastwagen touchiert. Jetzt aufgetauchte Videoaufnahmen zeigen den Moment des Schreckens so deutlich wie nie zuvor.

Der Anflug auf Landebahn 29 gilt als besonders riskant. © Screenshot/X/OneJerseySchorr

Die Boeing mit der Flugnummer United 169 kam beim Anflug auf die berüchtigte Landebahn 29 ungewöhnlich tief herein, wie die New York Post berichtet.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie das Fahrwerk des Jets das Dach eines Bäckerei-Lkw streift.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger gegen eine Betonbarriere geschleudert. Auch ein Laternenmast wurde von der Maschine erfasst.

Besonders verstörend: Eine Dashcam im Führerhaus zeigt den Fahrer in dem Moment des Einschlags. Der Mann wird durch die heftige Erschütterung im Fahrerhaus hin- und hergerissen.

Trotzdem hatte er unglaubliches Glück - laut Berichten erlitt er nur leichte Verletzungen. Auch die 231 Menschen an Bord des Flugzeugs blieben unverletzt.