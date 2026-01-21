Donald Trump nach Technik-Panne am Flugzeug auf dem Weg nach Davos

Washington D.C. - Die Maschine von Donald Trump (79) und seinem Team hat auf dem Flug zum Weltwirtschaftsforum (WEF) nach Davos kehrt gemacht und sich auf den Rückweg Richtung Washington begeben. Inzwischen ist der US-Präsident wieder auf dem Weg.

Die Air Force One landete kurz nach Start wieder in Washington. © Evan Vucci/AP/dpa

Nach technischen Problemen an Bord der Air Force One hat US-Präsident Trump Medienberichten zufolge seine Reise zum Weltwirtschaftsforum in Davos fortgesetzt.

Ein Ersatzflugzeug mit dem Präsidenten und seinen Begleitern an Bord startete kurz nach Mitternacht (Ortszeit) in Washington und ist auf dem Weg in die Schweiz, wie US-Medien unter Berufung auf mitreisende Journalisten berichteten.

Die Regierungsmaschine hatte wegen eines technischen Problems kurz nach dem Start am späten Dienstagabend (Ortszeit) kehrt gemacht und war zurück zum Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe der US-Hauptstadt Washington geflogen. Die Besatzung habe ein "kleines elektrisches Problem" festgestellt, hatte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt (28) den mitreisenden Journalisten mitgeteilt. Aus Sicherheitsgründen sei der Flug vorsorglich abgebrochen worden.

Trump setzte die Reise anschließend mit der kleineren Air Force One – eine Boeing 757 – nach Zürich fort. Der Flug von dem Militärflugplatz an der US-Ostküste dauert mehrere Stunden.