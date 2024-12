Es gibt nicht nur Mitleid: Münchner Flugtaxi-Bauer Lilium muss Laden dichtmachen

Wollte hoch hinaus – und stürzte ab. Der Flugtaxi-Pionier Lilium stellt seine Geschäfte ein. © -/Lilium/dpa

"Nach zehn Jahren und zehn Monaten ist es die traurige Realität, dass Lilium seinen Betrieb eingestellt hat", heißt es in seinem Beitrag einleitend.

Laut Medienberichten läuft dem insolventen bayerischen Unternehmen am Montag vor Heiligabend die Frist zur Investorensuche ab.

Demnach seien bereits am Freitag alle Geschäftstätigkeit eingestellt und den rund 1000 Mitarbeitern die Kündigungen überreicht worden.

In seinem emotionalen Abschiedsschreiben auf der Business-Plattform schreibt Nathen an alle, die an das Projekt geglaubt haben – vermutlich auch speziell an die Co-Founder Daniel Wiegand, Sebastian Born und Matthias Meiner: "Lasst niemals zu, dass die Neinsager das schmälern, was Ihr erreicht habt."

Und: "Euer Vermächtnis wird in der Deep-Tech-Welt widerhallen." Lilium wollte Kleinflugzeuge mit E-Antrieb entwickeln.