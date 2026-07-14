Flughafen-Aufsichtsrat macht Weg für Abschiebeterminal frei

München - Das vom Bund geplante Abschiebeterminal am Münchner Flughafen hat eine entscheidende Hürde genommen: Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft machte per Mehrheitsentscheidung den Weg für das Projekt frei.

Aktivisten stellten sich mit einer Kundgebung gegen den Bau eines Abschiebeterminals. Dieser bekam nun jedoch Grünes Licht. © Ehsan Monajati/dpa

Mit dem eigenen Abschiebeterminal will der Bund die Zahl der Abschiebungen deutlich erhöhen. Flüchtlings- und andere Organisationen sind strikt dagegen.

"Das geplante Gebäude soll von der Flughafen München GmbH errichtet und anschließend an den Bund vermietet werden", teilte die Flughafengesellschaft nach der Aufsichtsratsentscheidung mit.

Und sie betonte: "Die Nutzung des Gebäudes soll ausschließlich durch die Bundespolizei erfolgen." Die Flughafen München GmbH stelle somit lediglich die Infrastruktur zur Verfügung.

"Die Durchführung von Rückführungsflügen liegt ausschließlich in der Zuständigkeit der Bundespolizei."

Die erforderlichen Beschlüsse seien in der Aufsichtsratssitzung mehrheitlich gefasst worden.