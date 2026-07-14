Pilot hatte Angst um sein Augenlicht: Mann muss nach Laser-Attacke auf Passagierjet hinter Gitter

Buffalo (New York/USA) - Mehr als eine Minute lang richtete Joseph Crapsi einen grünen Laserpointer auf das Cockpit eines landenden Passagierflugzeugs, nun muss er dafür 18 Monate ins Gefängnis. Nach Überzeugung des Gerichts brachte der 31-Jährige mit seiner Tat das Leben von 180 Menschen an Bord in Gefahr.

60 bis 90 Sekunden lang traf der Laser das Cockpit beim Landeanflug. (Symbolfoto) © Montage: Boris Roessler/dpa, Fabian Strauch/dpa

Der Vorfall ereignete sich im März 2024 beim Landeanflug einer Delta-Maschine auf den Flughafen Buffalo, wie es in einer Erklärung der US-Staatsanwaltschaft für den westlichen Bezirk von New York heißt.

Nach Angaben der Piloten traf der grüne Laser das Cockpit 60 bis 90 Sekunden lang ausgerechnet während einer der kritischsten Flugphasen.

Stephen Harmon, der verantwortliche Pilot, sprach später von einem Beinahe-Unglück und einer der gefährlichsten Situationen seiner gesamten 35-jährigen Karriere als Militär- und Zivilpilot, wie Simple Flying unter Berufung auf Buffalo News berichtet.

Der erfahrene Pilot musste die Maschine mit 175 Passagieren und fünf Crewmitgliedern trotz der Blendung sicher landen. "Das ist gefährlich. Ich war abgelenkt. Ich war nervös. Und ich hatte Angst, mein Augenlicht zu verlieren und dass etwas Schreckliches passieren würde", schilderte Harmon.

Der zuständige Richter bezeichnete die Tat als "gefährliches Verbrechen", das im schlimmsten Fall zum Absturz der Maschine hätte führen können.