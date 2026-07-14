Neue Technik am Kölner Airport: Was Reisende bei Kontrollen nicht mehr tun müssen

Köln/Bonn - Mit neuer Technik sollen am Flughafen Köln /Bonn pünktlich zum Start der Sommerferien die Sicherheitskontrollen beschleunigt werden.

Eine Reisende gibt im Sicherheitsbereich am Flughafen Köln/Bonn ihr Handgepäck ab. (Archivfoto) © Oliver Berg/dpa

Eine neue Anlage mit elf modernen CT-Kontrollspuren und Scannern soll künftig für schnellere, komfortablere und effizientere Abläufe sorgen, wie der Flughafen mitteilte.

Mit den neuen Scannern müssen Reisende demnach elektronische Geräte und Flüssigkeiten nicht mehr aus dem Handgepäck nehmen. Zudem steige die Obergrenze für Flüssigkeiten auf zwei Liter pro Behältnis.

Der Flughafen ist nach eigenen Angaben der erste Großflughafen in Deutschland, der diese Technologie flächendeckend einsetzt. Die Kosten liegen den Angaben zufolge bei rund 25 Millionen Euro.

Ergänzt werde der Umbau mit einem neuen Licht- und Akustikkonzept sowie einer speziellen "Kids Lane" für Familien.