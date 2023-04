Flugzeug-Streit außer Kontrolle: Mann zieht blank und pinkelt über Kontrahenten!

Delhi (Indien) - Unglaublicher Zwischenfall hoch über den Wolken! Auf einem Langstreckenflug von den USA nach Indien sollen sich zwei Passagiere so heftig gestritten haben, dass der Disput schließlich in einer Eskalation der besonderen Art mündete.

Ob der alkoholisierte Boeing-Passagier so schnell wieder in den Genuss eines Abflugs kommen wird, scheint nach seiner Pinkel-Attacke mehr als fraglich. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa

In einem ersten offiziellen Statement hieß es zu dem unangenehmen Vorfall:

"American Airlines-Flug 292 von New York (JFK) nach Indira Gandhi International Airport (DEL) wurde bei der Ankunft in Delhi aufgrund einer Störung an Bord von den örtlichen Strafverfolgungsbehörden empfangen. Wir sind unseren Besatzungsmitgliedern dankbar, die sich stets für die Sicherheit und Betreuung unserer Kunden einsetzen und die Umstände mit äußerster Professionalität gemeistert haben", so ein Sprecher der Airline.

Besonders unangenehm dürfte der Fluggesellschaft allerdings die Tatsache sein, dass Vorfälle dieser Art in letzter Zeit eine erschreckende Häufung finden.

Erst im vergangenen Monat hatte ein 20-jähriger Inder auf der gleichen Strecke über einen Passagier der Business Class von American Airlines uriniert. Nach diesem Vorfall stornierte die Fluggesellschaft das Rückflugticket des Studenten und untersagte ihm, jemals wieder mit American Airlines zu fliegen. Peinlich für die Airline: Insgesamt handelt es sich nun schon um den vierten Pinkel-Vorfall in sechs Monaten auf Indien-Flügen.

Welche Strafe der Flugzeug-Querulant zu erwarten hat, steht demnach noch nicht fest. Dieser sieht sich selbst als Opfer und hat Beschwerde bei der Fluggesellschaft eingereicht.