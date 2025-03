Bruchlandung nördlich des Polarkreises: Flugzeug wird über Landebahn geschleudert

Nowy Urengoi (Sibirien/Russland) - Bruchlandung am Regionalflughafen von Nowy Urengoi in Sibirien. Ein Transportflugzeug rutschte bei eisigen Temperaturen über die Landebahn und blieb im Schnee liegen.

Das Flugzeug hatte mehr als 50 Jahre auf dem Buckel, wurde 1970 in Dienst gestellt, berichtet URA weiter. Zuletzt war das viermotorige Turboprop für die russische Frachtairline Atran unterwegs. Die Fluggesellschaft ist auf Flüge in entlegene Regionen Russlands spezialisiert.

Erst am Vortag war die Unglücks-Antonow in einen weiteren Zwischenfall verwickelt, berichtet die Nachrichtenagentur URA. Die Besatzung meldete vor der Landung in Sabetta Probleme mit dem Triebwerk und musste notgedrungen mehrere Runden über dem Flughafen drehen, bis das Problem behoben war und das Flugzeug sicher landen konnte.

Immer wieder sind russische Flugzeuge in schwere Zwischenfälle verwickelt. Im Jahr 2023 gelang es den Piloten eines Airbus A320 mit 167 Menschen an Bord, auf einem Feld in Sibirien notzulanden, nachdem plötzlich Probleme an Bord aufgetreten waren.

Später stellte sich heraus, dass die Piloten die benötigte Kerosinmenge falsch berechnet hatten.