Chaos auf US-Flugzeugträger: Kampfjet und Helikopter stürzen ins Meer

Hongkong - Binnen einer halben Stunde sind im Südchinesischen Meer ein Hubschrauber und ein Kampfjet der US-Navy abgestürzt .

Gleich zwei vom Flugzeugträger USS Nimitz gestartete Flugzeuge stürzten im Südchinesischen Meer ins Wasser. (Archivbild) © Markus Castaneda/US Pacific Fleet/dpa

Der erste Vorfall ereignete sich demnach am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr (Ortszeit), wie die Pazifikflotte der US Navy in der Nacht auf Montag mitteilte.

Ein Helikopter vom Typ MH-60R, meist zur maritimen Überwachung oder zur Seerettung eingesetzt, war vom Flugzeugträger USS Nimitz zu einer Routinemission aufgebrochen und ins Wasser gestürzt. Alle drei Insassen konnten gerettet werden.

Bereits um 15.15 Uhr der nächste Zwischenfall: Zwei Piloten hoben in einem F/A-18F-Kampfjet von der USS Nimitz ab und stürzten ebenfalls im Zuge einer Routinemission ins Südchinesische Meer.

Die beiden Piloten konnten sich noch rechtzeitig per Schleudersitz aus dem Kampfflugzeug katapultieren. Ein Rettungsteam fischte sie anschließend aus dem Wasser und brachte sie in Sicherheit.