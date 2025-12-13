Mitten in der Stadt: Flugzeug kracht auf Straße, drei Verletzte

Mannheim - Bei der Notlandung eines Leichtflugzeugs südlich der Mannheimer Innenstadt sind drei Insassen verletzt worden. Das Flugzeug sei am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr mitten auf einer Straße zum Stehen gekommen, sagte eine Polizeisprecherin.

Der 23-jährige Pilot wurde schwer verletzt. Die beiden weiteren Insassen, ein 37-jähriger Mann und die 23-jährige Lebensgefährtin des Piloten trugen leichte Verletzungen davon. Sie konnten das Flugzeug verlassen und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Schaden an dem einmotorigen Leichtflugzeug wird auf 400.000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Die Ursache für die Notlandung sei noch unklar. Das Flugzeug sei mittlerweile abgeschleppt worden.

Anfangs war die Behörde nach eigenen Angaben noch von einem Segelflugzeug ausgegangen.