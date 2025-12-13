 9.076

Mitten in der Stadt: Flugzeug kracht auf Straße, drei Verletzte

Bei der Notlandung eines Leichtflugzeugs in Mannheim sind drei Insassen verletzt worden. Das Flugzeug sei mitten auf einer Straße zum Stehen gekommen.

Von Markus Brachat, Sebastian Kramer, Niklas Graeber

Mannheim - Bei der Notlandung eines Leichtflugzeugs südlich der Mannheimer Innenstadt sind drei Insassen verletzt worden. Das Flugzeug sei am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr mitten auf einer Straße zum Stehen gekommen, sagte eine Polizeisprecherin.

Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.  © René Priebe • PR-Video

Der 23-jährige Pilot wurde schwer verletzt. Die beiden weiteren Insassen, ein 37-jähriger Mann und die 23-jährige Lebensgefährtin des Piloten trugen leichte Verletzungen davon. Sie konnten das Flugzeug verlassen und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Schaden an dem einmotorigen Leichtflugzeug wird auf 400.000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Die Ursache für die Notlandung sei noch unklar. Das Flugzeug sei mittlerweile abgeschleppt worden.

Anfangs war die Behörde nach eigenen Angaben noch von einem Segelflugzeug ausgegangen.

Straßenbahnen mussten in Schrittgeschwindigkeit an dem abgestürzten Flieger vorbeifahren.  © René Priebe • PR-Video

Mitten auf mehrspuriger Straße

Das Flugzeug stürzte in der Nähe des Mannheimer Hauptbahnhofes ab.  © René Priebe • PR-Video

Der Unfallort liegt in der viel befahrenen Neckarauer Straße in der Nähe des Mannheimer Hauptbahnhofs.

Bis in die Abendstunden waren dort Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdiensts und der Polizei im Einsatz.

Wegen der Notlandung war die Straße zeitweise in beide Richtungen gesperrt gewesen.

Straßenbahnen mussten in Schrittgeschwindigkeit an der Unfallstelle vorbeifahren.

