Crash am Boden: Brandneuer Airbus rauscht gegen Fluggastbrücke

Infolge des Crashs wurde am Airbus das rechte Höhenleitwerk des Jets abgerissen und die Tragfläche am Winglet schwer beschädigt. Auch die Terminal-Brücke wurde arg ramponiert.

Der Airbus mit der Registrierung OE-LZQ war noch ganz neu. Das Flugzeug wurde erst vor wenigen Monaten ausgeliefert. © Austrian Airlines/Dominik Berger-Severini

Der Vorfall ereignete sich nach der Landung, der aus London-Heathrow kommenden Maschine. Passagiere waren nicht mehr an Bord, der Flug verlief problemlos.

Der Airbus A320 neo mit Platz für bis zu 180 Passagiere wurde erst im Juni 2023 ausgeliefert.

Nach Informationen des Fachportals Austrian Wings soll die Kollision durch ein fatales Missgeschick eines Flughafenmitarbeiters verursacht worden sein. Demnach habe ein Schlepperfahrer den Flieger versehentlich in die Gangway rutschen lassen.

Der Schaden an Flieger und Flughafengebäude geht wohl in die Millionen. Derzeit überprüfen Spezialisten, ob der Flieger noch zu reparieren ist oder tatsächlich abgeschrieben werden muss. Strukturelle Schäden am Flugzeug will die Airline nicht ausschließen.

Austrian Airlines hat inzwischen eine Untersuchung zum Unfallhergang eingeleitet.

Bitter: Erst am Samstag kam es auf dem Flughafen London-Heathrow zu einem ganz ähnlichen Crash. Eine Boeing 787 und ein Airbus A350 berührten sich beim "Ausparken" und wurden an den Tragflächen beschädigt.