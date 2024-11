Drama an Bord von Lufthansa-Maschine: Mehrere Verletzte!

Frankfurt am Main/Buenos Aires (Argentinien) - Diese Reise werden die Passagiere eines Lufthansa-Fliegers - leider aus unschönen Gründen - nicht mehr so schnell vergessen. Auf dem Weg zurück in den deutschen Luftraum kam es zu massiven Turbulenzen, die sogar Verletzte forderten. Eine Unternehmenssprecherin stufte die Lage derweil weniger kritisch ein.