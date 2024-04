Drama bei "Heliskiing": Hubschrauber stürzt ab - drei Menschen tot

Am Petit Combin kam es während des "Heliskiing" zu einem Hubschrauberabsturz. © Kantonspolizei Wallis

Ein mit sechs Personen besetzter Hubschrauber ist laut Polizei am heutigen Dienstagmorgen auf einem Gebirgslandeplatz am rund 3600 Meter hohen Petit Combin abgestürzt und in einen Hang gerutscht.

Der Helikopter sollte im Rahmen des sogenannten "Heliskiing" zum Einsatz kommen, bei dem Skifahrer und Snowboarder auf einen Berg geflogen werden und mit Guides dann durch den Tiefschnee hinabfahren.

Nach Polizei-Angaben waren außer dem Piloten ein Bergführer und seine vier Kunden an Bord des Hubschraubers vom Typ B3.

Zwei Verletzte seien umgehend medizinisch versorgt worden, bevor sie in eine Klinik geflogen wurden. "Eine dritte Person konnte später ebenfalls gerettet werden", teilte die Polizei weiter mit.

Für die anderen drei Insassen kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarben noch an der Unfallstelle.