Flugzeug-Absturz in Kenia: 11 Tote, 2 Deutsche unter den Opfern
Kenia - Am Dienstag ist in der Region Kwale ein Flugzeug abgestürzt, bei dem auch zwei Deutsche ums Leben kamen.
Wie Mombasa Air Safari mitteilte, befanden sich elf Personen an Bord der Maschine, von denen niemand den Absturz überlebte.
Nach ersten Informationen waren acht Passagiere aus Ungarn, zwei Deutsche sowie ein kenianischer Pilot an Bord.
Das Flugzeug mit der Registrierungsnummer 5Y-CCA war laut der kenianischen Zivilluftfahrtbehörde (KCAA) am Morgen in Diani gestartet und auf dem Weg nach Kichwa Tembo, einem beliebten Touristenziel. Der Absturz ereignete sich demnach gegen 5.30 Uhr (Ortszeit) kurz nach dem Start.
Aufnahmen zeigen das Wrack in Flammen, während Einsatzkräfte vor Ort die Bergungsarbeiten leiten. Die genaue Ursache des Unglücks ist bislang unklar und wird noch untersucht.
Titelfoto: Instagram/Screenshot/mombasaairsafari