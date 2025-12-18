Flugzeug an Regionalflughafen abgestürzt: Mehrere Todesopfer

North Carolina (USA) - Auf einem Regionalflughafen im US-Bundesstaat North Carolina ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Es habe mehrere Tote gegeben, zitierte der Sender WBTV einen örtlichen Polizeichef von Iredell County.

Dieser Screenshot aus einem von WSOC zur Verfügung gestellten Video zeigt Feuerwehrleute, die bei einem Flugzeugabsturz auf einem Regionalflughafen in Statesville im Einsatz sind, bei dem ein Feuer ausbrach. © Uncredited/WSOC via AP/dpa

Der Sender WSOCTV berichte, bei dem Flugzeug habe es sich um einen Cessna-Geschäftsflieger vom Typ C550 gehandelt.

Die Maschine sei beim Landeanflug auf den Statesville Regional Airport abgestürzt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.