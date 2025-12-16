Zehn Tote nach Notlandung auf Fußballplatz - darunter auch drei Kinder

San Mateo Atenco (Mexiko) - Tragödie unweit der mexikanischen Hauptstadt: Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind zehn Menschen gestorben - darunter auch drei Kinder! Der Flieger wollte auf einem Fußballplatz in San Mateo Atenco notlanden, krachte dabei aber in ein Lagerhaus und ging sofort in Flammen auf.

Ein Flugzeugabsturz in Mexiko kostete mindestens zehn Menschen das Leben. © Ramses Mercado/AP/dpa

Das Unglück passierte am Montag (Ortszeit) rund 50 Kilometer westlich von Mexiko Stadt, wie der Katastrophenschutzkoordinator des Bundesstaates Mexiko, Adrián Hernández, gegenüber abc7 bestätigte.

Der Privatflieger war von Acapulco in Richtung Toluca unterwegs gewesen, als es passierte. Laut Hernández befanden sich genau zehn Personen an Bord - acht Passagiere und zwei Crewmitglieder.

Nachdem zunächst noch drei von ihnen als vermisst gegolten hatten, ist mittlerweile klar, dass alle Insassen ihr Leben verloren haben - unter ihnen tragischerweise auch drei Kinder.

Wie Cristóbal Castañeda, der Sicherheitsminister des Bundesstaates ergänzte, befand sich in dem Lagerhaus, in das die Maschine gekracht war, Kanister voll mit Benzin und Gas. Dennoch gelangten alle Personen in dem Gebäude rechtzeitig ins Freie.

Die Bürgermeisterin von San Mateo Atenco, Ana Muñiz, sagte im Lokalfernsehen, dass durch den Absturz und die Flammen insgesamt mehr als 130 Menschen in der Gegend evakuiert werden mussten - doch alle scheinen das Unglück unversehrt überstanden zu haben.