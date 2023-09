Flugzeug in Mali zerschellt: Flog die Ilyushin für die Wagner-Bande?

Gao (Mali) - Gewaltiger Feuerball! Eine belarussische Frachtmaschine ist am Samstag in Mali abgestürzt. Das Flugzeug war womöglich für die berüchtigte Söldner-Bande " Wagner " unterwegs. Überlebt hat offenbar niemand.

Die Frachtmaschine zerschellte nach dem Start. © Twitter/@abr33816593

Die Ilyushin Il-76 wollte soeben starten, dann zerschellte die Maschine auf einer Wiese am Flughafen von Gao.



Was bisher bekannt ist: Das schwere Transportflugzeug war für die Airline "Ruby Star" aus Belarus unterwegs. Die Il-76 flog am Vortag von Minsk nach Mali und sollte laut Flugplan am Samstag, dem Tag des Unglücks, eigentlich nach Istanbul weiterfliegen - so berichtete es das für gewöhnlich gut informierte Fachportal Aviation24.be.

Viele vermuten, dass die Maschine von der berüchtigten Wagner-Bande gechartert war. Die Söldner unterhalten ein Camp in Gao, sollen bereits in der Vergangenheit die Unglücks-Airline mit dem Transport von Militär-Hardware und Personal beauftragt haben, berichtete das ukrainische Medium Informator. Demnach sei die Airline Ruby Star tief in den illegalen Handel mit Kriegsgütern in Krisenregionen verstrickt sein. Syrien, Zentralasien, Jemen. Die Airline fliegt dahin, wo es brennt.

Die Vermutung liegt also nahe, dass die Ilyushin Waffen oder Personal aus Belarus nach Mali brachte - im Auftrag der Wagner-Bande, die im Land von Dauer-Machthaber Lukaschenko mittlerweile ihre Zelte aufgeschlagen hat.