Flugzeug kracht in Wohnhaus: Drei Menschen sterben, darunter Pilot und sein Co

Belo Horizonte (Brasilien) - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in ein Wohnhaus in der brasilianischen Großstadt Belo Horizonte sind drei Menschen ums Leben gekommen und zwei weitere verletzt worden.

Der kleine Flieger war nach dem Absturz kaum noch als Flugzeug zu erkennen. © HANDOUT / MINAS GERASIS FIRE DEPARTMENT / AFP

Nach Angaben der Feuerwehr starben der Pilot und der Copilot beim Unglück am Montag (Ortszeit).

Ein weiterer Insasse erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Zwei weitere Passagiere überlebten den Absturz mit schweren Verletzungen.

Bilder des Senders "TV Globo" zeigten, wie das Kleinflugzeug an Höhe verlor, höheren Gebäuden auswich und schließlich gegen die Fassade des dreistöckigen Wohnhauses krachte.

Anschließend stürzte es auf einen Parkplatz vor dem Gebäude.