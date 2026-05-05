Flugzeug kracht in Wohnhaus: Drei Menschen sterben, darunter Pilot und sein Co
Belo Horizonte (Brasilien) - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in ein Wohnhaus in der brasilianischen Großstadt Belo Horizonte sind drei Menschen ums Leben gekommen und zwei weitere verletzt worden.
Nach Angaben der Feuerwehr starben der Pilot und der Copilot beim Unglück am Montag (Ortszeit).
Ein weiterer Insasse erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Zwei weitere Passagiere überlebten den Absturz mit schweren Verletzungen.
Bilder des Senders "TV Globo" zeigten, wie das Kleinflugzeug an Höhe verlor, höheren Gebäuden auswich und schließlich gegen die Fassade des dreistöckigen Wohnhauses krachte.
Anschließend stürzte es auf einen Parkplatz vor dem Gebäude.
Bewohner des Dreigeschossers hatten mächtig Glück
Der Feuerwehr zufolge hatten die Bewohner des Hauses Glück im Unglück, weil das Flugzeug in das Treppenhaus krachte.
"Wenn es die Seite des Gebäudes getroffen hätte, hätte es eine Wohnung erwischen können", sagte ein Feuerwehrmann der Nachrichtenwebsite G1.
Titelfoto: Montage: HANDOUT / MINAS GERASIS FIRE DEPARTMENT / AFP, GLEDSTON TAVARES / AFP