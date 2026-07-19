Mit zwei Personen besetzter Segelflieger in Rheinland-Pfalz abgestürzt
Landkreis Kusel - Großes Glück hatten zwei Männer in Eßweiler im Landkreis Kusel (Rheinland-Pfalz) beim Absturz mit ihrem Segelflugzeug. Beide zogen sich nur leichte Verletzungen zu.
Ein Sprecher der Polizei berichtete am Sonntagabend von dem Flugzeugunfall, der am frühen Samstagnachmittag auf dem Flugplatz in Eßweiler passiert ist.
Hier befand sich der Flieger mit dem 44 Jahre alten Piloten und seinem 29-jährigen Begleiter gerade im Anflug, als es vermutlich durch drehende Winde zu einem Strömungsabriss kam.
Dadurch verlor das Flugzeug in einer Höhe von zehn Metern plötzlich an Auftrieb, sackte ab und schlug auf der Landebahn auf.
Die beiden Männer wurden im Anschluss zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht, ernsthafte Verletzungen blieben aber laut Polizei aus.
Am Segelflugzeug entstand demnach erheblicher Schaden in fünfstelliger Höhe. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls dauern an.
Titelfoto: Polizeiinspektion Lauterecken