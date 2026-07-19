Mit zwei Personen besetzter Segelflieger in Rheinland-Pfalz abgestürzt

Landkreis Kusel - Großes Glück hatten zwei Männer in Eßweiler im Landkreis Kusel ( Rheinland-Pfalz ) beim Absturz mit ihrem Segelflugzeug. Beide zogen sich nur leichte Verletzungen zu.

Der Segelflieger hatte in einer Höhe von zehn Metern an Auftrieb verloren, war abgesackt und auf die Landebahn gekracht. © Polizeiinspektion Lauterecken

Ein Sprecher der Polizei berichtete am Sonntagabend von dem Flugzeugunfall, der am frühen Samstagnachmittag auf dem Flugplatz in Eßweiler passiert ist.

Hier befand sich der Flieger mit dem 44 Jahre alten Piloten und seinem 29-jährigen Begleiter gerade im Anflug, als es vermutlich durch drehende Winde zu einem Strömungsabriss kam.

Dadurch verlor das Flugzeug in einer Höhe von zehn Metern plötzlich an Auftrieb, sackte ab und schlug auf der Landebahn auf.

Die beiden Männer wurden im Anschluss zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht, ernsthafte Verletzungen blieben aber laut Polizei aus.