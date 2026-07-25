Furchtbares Unglück! Flugzeug stürzt in Wohnhaus: Zweite Leiche im Wrack entdeckt

Ganderkesee - Beim Absturz eines Leichtflugzeugs in ein Einfamilienhaus in Ganderkesee ( Niedersachsen ) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräfte entdeckten am späten Nachmittag die zweite Leiche.

Das Leichtflugzeug krachte in ein Haus Ganderkesee. © Fotoreport-DB/NWM-TV/dpa

Gegen 11 Uhr schlug das Flugzeug im Dach eines Einfamilienhauses im Stettiner Weg in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) ein.

Die Feuerwehr eilte zum Absturzort und leitete umgehend Rettungsmaßnahmen ein. Eine erste Erkundung bestätigte, dass ein Insasse des Flugzeugs bei dem Unglück gestorben ist.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigte, wurde gegen 17 Uhr eine zweite Leiche in dem Flugzeug gefunden. Bei den Toten handelt es sich um Männer.

Das Wrack konnte erst Stunden nach dem Unglück genauer untersucht werden, da zunächst Sicherungsmaßnahmen erforderlich waren.

Die Flugsicherung hatte den Einsatzkräften vor Ort zwei Personen an Bord der Maschine gemeldet. Die zweite Person konnte trotz des Einsatzes eines Krans der Berufsfeuerwehr Bremen und von Drohnen lange nicht entdeckt werden. Sie galt als vermisst.

Glücklicherweise waren die Bewohner des betroffenen Gebäudes laut Polizei zum Zeitpunkt des Unfalls nicht zu Hause. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei keine weitere Person verletzt, heißt es in einer Mitteilung.