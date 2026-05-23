Flugzeugabsturz auf A45! Pilot (45) kommt ums Leben
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Von Carsten Linnhoff, Maurice Hossinger
Olpe - Flugzeugabsturz in Nordrhein-Westfalen! In der Nähe von Olpe ist am Samstag ein Segelflugzeug auf der A45 abgestürzt, der Pilot (45) kam ums Leben.
In dem Flieger saßen laut den Ermittlungen der Polizei zwei Menschen.
Betroffen sei die Fahrrichtung Freudenberg, sagte die Leitstelle der Polizei in Dortmund.
Aber auch auf der Gegenfahrbahn (Frankfurt-Dortmund) würde sich der Verkehr derzeit stauen. Die Autobahnpolizei sei vor Ort.
Weitere Informationen zu den Personalien und zur Unglücksursache können laut Polizei derzeit nicht gegeben werden.
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Titelfoto: Berthold Stamm/dpa