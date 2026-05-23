Kleinflugzeug überschlägt sich, Pilot hat Schutzengel mit im Cockpit

Westerburg - Da hat der Schutzengel eines Piloten am Samstag wohl ganze Arbeit geleistet: Das Kleinflugzeug des Mannes hat sich bei einem Unfall auf dem Flugplatz Ailertchen bei Westerburg beim Landevorgang überschlagen.

Das Kleinflugzeug hat sich überschlagen. © Niklas Mohr/FF VG Westerburg

Die Maschine war laut der Feuerwehr im Anschluss auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen.

Großes Glück im Unglück: Der Pilot hatte sich bis zum Eintreffen der Retter bereits selbstständig aus dem Cockpit seines Flugzeugs befreien können.

Er wurde zunächst untersucht und anschließend mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert.

Auf dem Flugplatz stellten die Feuerwehrleute den Brandschutz sicher und fingen darüber hinaus auch noch die auslaufenden Betriebsstoffe auf.

Die Kräfte blieben bis zum Abschluss der Bergung des Flugzeugs durch den Platzbetreiber vor Ort.