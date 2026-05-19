Video zeigt dramatische Szenen: Frankfurt-Flug schießt beim Start in Kroatien von der Piste

Split (Kroatien)/Frankfurt am Main - Eigentlich sollte die Passagiermaschine der Croatia Airlines wie üblich von Split nach Frankfurt abheben. Doch noch während des Starts kam es plötzlich zu dramatischen Szenen auf dem Flughafen der kroatischen Küstenstadt.

Ein Airbus 220 der Croatia Airlines musste am Samstag seinen Start von Split nach Frankfurt abbrechen. (Archivfoto) © Croatia Airlines/PR

Wie das Fachportal "Aviation Herald" berichtet, musste der Airbus 220 am 16. Mai unvorhergesehen den Start abbrechen.

Demnach beschleunigte die mit 130 Passagieren sowie fünf Crewmitgliedern besetzte Maschine für den Start auf der Runway und hatte bereits 228 km/h auf dem Tacho, als auf einmal Probleme auftraten.

Laut dem Bericht reagierten die Piloten sofort und brachen den Startvorgang ab. Dabei zog das Flugzeug offenbar nach links und geriet schließlich über den Rand der Startbahn hinaus.

Erst nach rund 1800 Metern kam die Maschine schließlich links neben der Runway zum Stehen.

Dem Bericht sowie einem entsprechenden Video zufolge wurden unter anderem ein Runway-Marker sowie sogenannte Randbefeuerungen (Orientierungslichter, die links und rechts entlang der Landebahn stehen) beschädigt. Die Aufnahmen zeigen zudem, wie der Flieger schließlich im Gras neben der Startbahn zum Stehen kommt.

Trotz der dramatischen Szenen ging der Vorfall letztlich glimpflich aus: Alle 135 Insassen konnten die Maschine unverletzt verlassen.