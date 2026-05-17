Tödlicher Flugzeugabsturz: Männer kamen aus Bayern

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Nach dem Absturz in Limburgerhof laufen die Ermittlungen: Zwei Männer aus Bayern kamen ums Leben. Nun sind Experten gefragt.

Von Alina Grünky

Limburgerhof/Aachen – Die zwei Männer, die bei dem Absturz ihres Kleinflugzeugs in einem Wohngebiet im rheinland-pfälzischen Limburgerhof gestorben sind, kamen aus Bayern.

Zahlreiche Trümerteile verteilten sich im Umkreis um die Absturzstelle in Limburgerhof.
Zahlreiche Trümerteile verteilten sich im Umkreis um die Absturzstelle in Limburgerhof.  © Enrique Kaczor/onw-images/dpa

Ein 60-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg und ein 66-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg seien bei dem Unglück am Samstag ums Leben gekommen, teilte die Polizei nach aktuellen Erkenntnissen mit.

Den Angaben nach waren sie mit dem Flugzeug von Aachen nach Oberpfaffenhofen in Bayern unterwegs. Laut Zeugenaussagen gab es am Samstag gegen 11.30 Uhr "einen Knall oder ein Explosionsgeräusch", wie ein Polizeisprecher berichtet hatte.

Das Kleinflugzeug krachte auf ein Grundstück am Ortsrand. Der Hauptteil der Maschine landete im Garten eines Wohnhauses, zahlreiche Trümmerteile in einem größeren Umkreis um die Stelle.

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Das Flugzeugwrack sowie die Leichname der beiden Verstorbenen seien sichergestellt worden, teilte die Polizei weiter mit. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen ermitteln. 

Der Hauptteil der Maschine landete im Garten eines Hauses. Ermittler wollen die Wrackteile nun genau unter die Lupe nehmen.
Der Hauptteil der Maschine landete im Garten eines Hauses. Ermittler wollen die Wrackteile nun genau unter die Lupe nehmen.  © Enrique Kaczor/onw-images/dpa

Die Trümmerteile werden demnach dokumentiert, auch Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sind im Einsatz.

Noch vor Ort befindliche Trümmerteile des Flugzeuges werden den Angaben nach abtransportiert und sichergestellt. Die Maßnahmen können laut Polizeiaussagen voraussichtlich im Laufe des Tages abgeschlossen werden. Mit konkreten Ergebnissen zur Absturzursache ist der Polizei zufolge erst nach mehreren Monaten zu rechnen.

Titelfoto: Enrique Kaczor/onw-images/dpa

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