Tödlicher Flugzeugabsturz: Männer kamen aus Bayern

Limburgerhof/Aachen – Die zwei Männer, die bei dem Absturz ihres Kleinflugzeugs in einem Wohngebiet im rheinland-pfälzischen Limburgerhof gestorben sind, kamen aus Bayern.

Zahlreiche Trümerteile verteilten sich im Umkreis um die Absturzstelle in Limburgerhof. © Enrique Kaczor/onw-images/dpa

Ein 60-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg und ein 66-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg seien bei dem Unglück am Samstag ums Leben gekommen, teilte die Polizei nach aktuellen Erkenntnissen mit.

Den Angaben nach waren sie mit dem Flugzeug von Aachen nach Oberpfaffenhofen in Bayern unterwegs. Laut Zeugenaussagen gab es am Samstag gegen 11.30 Uhr "einen Knall oder ein Explosionsgeräusch", wie ein Polizeisprecher berichtet hatte.

Das Kleinflugzeug krachte auf ein Grundstück am Ortsrand. Der Hauptteil der Maschine landete im Garten eines Wohnhauses, zahlreiche Trümmerteile in einem größeren Umkreis um die Stelle.

Das Flugzeugwrack sowie die Leichname der beiden Verstorbenen seien sichergestellt worden, teilte die Polizei weiter mit. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen ermitteln.