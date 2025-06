Flugzeug-Katastrophe in Indien: 260 Leichen, ein Überlebender von Sitzplatz 11A

In Indien ist ein Flugzeug abgestürzt. Über 200 Passagiere sollen sich in der "Air India"-Maschine befunden haben.

Von Anne-Sophie Mielke, Linda Drewanz

Ahmedabad (Indien) - Im Westen Indiens ist am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) ein Flugzeug kurz nach dem Start in ein Wohngebäude gestürzt. An Bord befanden sich 242 Menschen. Lediglich ein Insasse überlebte das Unglück.

In Indien ist eine Passagiermaschine in ein Wohngebäude gestürzt. Unter den Passagieren gibt es einen Überlebenden. © CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE (CISF) / AFP Insgesamt gibt es mittlerweile 260 Todesopfer, wie ein Polizeisprecher berichtete. In dem Wohnhaus lebten Ärzte und ihre Familien. Ein Passagier, der auf Sitzplatz 11A gesessen hatte, überlebte wie durch ein Wunder. Er wird im Krankenhaus behandelt. Flugzeugunfall Mindestens 265 Tote bei Flugzeugabsturz in Indien: Was bisher bekannt ist Die elf Jahre alte Maschine der Fluggesellschaft "Air India" war auf dem Weg nach London zum Flughafen Gatwick, als sie kurz nach dem Abheben außerhalb des Flughafengeländes abstürzte. An Bord der Boeing 787-8 Dreamliner mit dem Kennzeichen VT-ANB waren 242 Personen, darunter 230 Passagiere und zwölf Besatzungsmitglieder, gewesen sein. Dabei handelte es sich um 169 Inder, 53 Briten, sieben Portugiesen und einen Kanadier.

Ein Flugzeugteil stürzte in die Kantine des Hauses. © Ajit Solanki/AP/dpa

Riesige Explosion nach Absturz

Ein Video, was den Absturz zeigen soll, kursiert auf X. © Screenshot/X/@Kipubha_Gohil Auf der Plattform X sprach der indische Gesundheitsminister Jagat Prakash Nadda (64) davon, dass "viele Menschen ums Leben gekommen" seien. "Die Verletzten werden in die nächstgelegenen Krankenhäuser gebracht", hieß es seitens der Airline. Kurz vor dem Absturz soll der Co-Pilot noch einen Notruf abgesetzt haben, Sekunden später brach die Kommunikation dann aber ab. Flugzeugunfall "Überall Leichen": Einziger Überlebender der Flugzeug-Katastrophe in Indien berichtet vom Absturz Aufnahmen von vor Ort zeigen schwarze Rauchsäulen, die über dem Unglücksort aufsteigen. Auch ein zerstörtes Gebäude ist zu sehen. In einem Video, was offenbar den tragischen Absturz dokumentierte, sieht man, wie die "Air India"-Maschine langsam an Höhe verliert und anschließend abstürzt. Kurz darauf gibt es eine gewaltige Explosion. Laut Times of India hatte das Passagierflugzeug viel Kerosin für den Langstreckenflug nach England getankt, was die Explosion noch zusätzlich verschlimmerte. Rettungskräfte eilten mit einem Großaufgebot zum Absturzort. Der Flughafen wurde laut dem indischen Ministerium für Zivilluftfahrt für einige Stunden gesperrt. Mittlerweile läuft der Flugverkehr aber wieder.

Über der indischen Stadt Ahmedabad stiegen nach dem Absturz einer Boeing schwarze Rauchwolken auf. © Bildmontage/Screenshot/X/@Pandeyshruti252

Beim Unglück stürzte eine Boeing 787-8 Dreamliner ab. (Archivbild) © 123RF/boarding1now

Am Unglücksort sind Rettungskräfte auf der Suche nach Überlebenden. © CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE (CISF) / AFP

Nur ein Überlebender