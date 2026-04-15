Flugzeugabsturz in NRW: Identität der Toten steht fest

Hürtgenwald (Kreis Düren) - Bei einer Flugzeug-Tragödie in Nordrhein-Westfalen sind am Dienstagabend zwei Menschen ums Leben gekommen! Inzwischen steht die Identität der Toten fest.

Bei der verunglückten Maschine handelt es sich um ein Sportflugzeug vom Typ "Extra 300". © Benjamin Westhoff/dpa

Das Kleinflugzeug war gegen 16.40 Uhr nahe der Gemeinde Hürtgenwald (knapp 5000 Einwohner), rund 40 Kilometer östlich von Aachen, abgestürzt.

Infolge des Unglücks verloren zwei Personen ihr Leben, wie der Wehrleiter der örtlichen Feuerwehr gegenüber TAG24 erklärte.

Bei den verunglückten Insassen handelt es sich laut der Polizei Düren um einen 59-Jährigen aus Lohmar und einen 23-Jährigen aus Mönchengladbach.

Die Maschine war demnach am Flugplatz Aachen-Merzbrück gestartet und überflog am frühen Abend den Hürtgenwald.

Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte der Flieger mit den Baumgipfeln und stürzte zu Boden. Wanderer hätten das abgestürzte Flugzeug mitten im Wald in der Nähe der Wehebachtalsperre entdeckt, erklärte Hürtgenwalds Bürgermeister Stephan Cranen in der Nacht der dpa.