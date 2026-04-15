Ultraleichtflugzeug kracht ins Feld, Pilot in Klinik

Coburg - In der oberfränkischen Stadt Coburg ist am Mittwochnachmittag ein Ultraleichtflugzeug beim Landeanflug abgestürzt.

Der Pilot erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © 123rf/Bjoern Wylezich

Der 55 Jahre alte Pilot wurde laut Polizeiangaben leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 17.20 Uhr. Der Mann wollte sein Flugzeug auf der Landebahn am Flugplatz aufsetzen.

Dabei stürzte der Flieger aus geringer Höhe neben der Piste auf ein Feld. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und alarmierte Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

"Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und wählte anschließend den Notruf. Rettungskräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei eilten zu dem verunglückten Flugzeug", teilte das Polizeipräsidiums Oberfranken mit.

"Der Pilot erlitt leichte Verletzungen und konnte das Flugzeug selbstständig verlassen." Es waren keine weiteren Personen in der Maschine.

Diese wurde bei dem Absturz komplett zerstört. Der Schaden liegt laut den Ermittlern etwa bei 60.000 Euro.