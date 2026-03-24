Flugzeug kollidiert bei Landung in New York mit Löschfahrzeug: Pilot und Co-Pilot tot!

New York (USA) - Ein Flugzeug ist am Sonntagabend (Ortszeit) während der Landung auf dem LaGuardia Airport in New York mit einem Feuerwehrfahrzeug kollidiert - Pilot und Co-Pilot starben!

Die Maschine kollidierte im Zuge der Landung mit einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Ryan Murphy/AP/dpa

Aufgrund des Unfalls ist der Flughafen seit kurz vor Mitternacht geschlossen, wie die US-Flugaufsichtsbehörde (FAA) mitteilte.

Eine Maschine der Fluggesellschaft "Air Canada" war im Zuge der Landung mit einem Löschfahrzeug zusammengekracht. Der Flieger kam zuvor aus Montreal.

Nach Angaben der Fluggesellschaft befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks 72 Passagiere sowie vier Besatzungsmitglieder an Bord.

Der Pilot sowie der Co-Pilot haben den Crash nicht überlebt, wie der Sender CNN am Montag unter Berufung auf Angaben der Rettungskräfte berichtete. Zudem gibt es 41 Verletzte zu beklagen.

Wie der Flughafen wenige Stunden zuvor mitteilte, waren bereits einige Flüge aufgrund schlechter Witterungsbedingungen ausgefallen.