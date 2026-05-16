Zwei Tote bei Flugzeugabsturz: Trümmerteile in Wohngebiet, Zeugen berichten von "Explosions-Geräusch"

Limburgerhof – Bei einem Absturz eines Kleinflugzeuges in einem Wohngebiet in Limburgerhof südlich von Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz sind zwei Insassen ums Leben gekommen.

Der Hauptteil des abgestürzten Flugzeugs liegt im Garten eines Wohnhauses. © Enrique Kaczor/onw-images/dpa

Es handele sich um zwei Männer, sagte ein Sprecher. Hinweise auf verletzte Anwohner durch Trümmerteile gebe es aktuell nicht, teilte die Polizei mit. Eine 66 Jahre alte Frau habe sich leicht verletzt, als sie vor den Trümmerteilen geflüchtet und gestürzt sei.

Das Flugzeug sei am Vormittag in Aachen gestartet, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit. "Die Flugroute und das Ziel des Fluges sind Gegenstand der Ermittlungen."

Das Kleinflugzeug sei gegen 11.30 Uhr auf einem Grundstück am Ortsrand abgestürzt. "Im größeren Umkreis der Absturzstelle liegen zahlreiche Trümmerteile verteilt", schrieb die Polizei. Sie verteilten sich "über den nordwestlichen Ortsrand" und beschädigten mehrere Gebäude. Die Absturzstelle sei weiträumig abgesperrt.

Ein Polizeisprecher sagte, der Hauptteil des Flugzeuges liege in einem Garten eines Wohnhauses. Laut Zeugenaussagen soll es in der Luft "einen Knall oder ein Explosionsgeräusch" gegeben haben, sagte er.

Ein Teil des Flugzeugs steckte in einem Gartenzaun, andere Teile waren auf Wegen und vor Häusern verteilt.