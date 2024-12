DHL-Frachtflugzeug stürzt in Litauen ab: Ermittlern gelingt erster Erfolg

Die beiden Blackboxes konnten inzwischen ausgelesen werden, doch die Analysen des Inhalts dauern noch, hieß es. © Ministry of Justice/dpa

Die Ermittler rekonstruierten demnach ein vorläufiges Bild der Flugbahn des Flugzeugs. Um den gesamten Flug und die letzten Minuten vor dem Absturz möglichst genau nachzubilden, seien allerdings noch zusätzliche Berechnungen mithilfe von Positions- und Flugverhaltensmodellen erforderlich, sagte der Sprecher.

Er ging davon aus, dass ein umfassender Abschlussbericht voraussichtlich erst Ende 2025 fertiggestellt sein wird. Noch vor Weihnachten könnte womöglich aber ein kurzer vorläufiger Zwischenbericht veröffentlicht werden.



Das Frachtflugzeug war am Morgen des 25. November kurz vor der geplanten Landung in der Nähe des Flughafens Vilnius in ein Wohngebiet gestürzt und am Boden zerschellt. Dabei kam eines der vier Besatzungsmitglieder ums Leben.

Die litauischen Behörden leiteten nach dem Absturz umfassende Ermittlungen ein und befragten nach eigenen Angaben bisher etwa 30 Menschen.

Die beiden beim Absturz verletzten Besatzungsmitglieder aus Deutschland und Spanien seien zur weiteren medizinischen Behandlung in ihre Heimatländer gebracht worden. Zu ihrem Zustand gab es keine weiteren Informationen.