Furchtbares Unglück! Flugzeug stürzt in Wohnhaus: Ein Mensch stirbt

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Mindestens ein Mensch kam bei dem Absturz eines Flugzeuges in Gandersee im Landkreis Oldenburg in Niedersachsen ums Leben. Was bisher bekannt ist.

Von Linda Vogt

Gandersee - Furchtbares Unglück: Beim Absturz eines Leichtflugzeugs in ein Einfamilienhaus ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen.

Das Leichtflugzeug krachte in ein Haus Ganderkesee.
Das Leichtflugzeug krachte in ein Haus Ganderkesee.  © Fotoreport-DB/NWM-TV/dpa

In dem Flugzeug in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg in Niedersachsen) wurde ein toter Mensch gefunden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Ob sich in dem Flugzeug noch jemand befand, war zunächst unklar. Suchmaßnahmen der Feuerwehr liefen am Mittag noch. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Die Bewohner waren nicht zu Hause, als das Flugzeug in das Dach stürzte. Zur Ursache machte die Polizei noch keine Angaben.

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Um die Einsatzörtlichkeit waren im Radius von hundert Metern die Bewohner aus ihren Häusern evakuiert worden.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine vorsorgliche Maßnahme. Es bestehe keine Gefahr für die Allgemeinheit. Die Polizei war mit vielen Kräften vor Ort.

Titelfoto: Fotoreport-DB/NWM-TV/dpa

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