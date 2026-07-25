Furchtbares Unglück! Flugzeug stürzt in Wohnhaus: Ein Mensch stirbt
Von Linda Vogt
Gandersee - Furchtbares Unglück: Beim Absturz eines Leichtflugzeugs in ein Einfamilienhaus ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen.
In dem Flugzeug in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg in Niedersachsen) wurde ein toter Mensch gefunden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.
Ob sich in dem Flugzeug noch jemand befand, war zunächst unklar. Suchmaßnahmen der Feuerwehr liefen am Mittag noch. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.
Die Bewohner waren nicht zu Hause, als das Flugzeug in das Dach stürzte. Zur Ursache machte die Polizei noch keine Angaben.
Um die Einsatzörtlichkeit waren im Radius von hundert Metern die Bewohner aus ihren Häusern evakuiert worden.
Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine vorsorgliche Maßnahme. Es bestehe keine Gefahr für die Allgemeinheit. Die Polizei war mit vielen Kräften vor Ort.
Titelfoto: Fotoreport-DB/NWM-TV/dpa