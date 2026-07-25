Furchtbares Unglück! Flugzeug stürzt in Wohnhaus: Ein Mensch stirbt, zweite Person vermisst

Ganderkesee - Beim Absturz eines Leichtflugzeugs in ein Einfamilienhaus in Ganderkesee ( Niedersachsen ) ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Eine Person wird vermisst.

Das Leichtflugzeug krachte in ein Haus Ganderkesee. © Fotoreport-DB/NWM-TV/dpa

Gegen 11 Uhr schlug das Flugzeug im Dach eines Einfamilienhauses im Stettiner Weg in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) ein.

Die Feuerwehr eilte zum Absturzort und leitete umgehend Rettungsmaßnahmen ein. Eine erste Erkundung bestätigte, dass ein Insasse des Flugzeugs bei dem Unglück gestorben ist.

Derzeit laufen die Sicherungsmaßnahmen, damit die Rettungskräfte das Wrack begutachten können. Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigte, hat die Flugsicherung zwei Personen an Bord des Flugzeugs gemeldet.

Die zweite Person konnte trotz des Einsatzes eines Krans der Berufsfeuerwehr Bremen und von Drohnen bislang nicht entdeckt werden. Sie gilt derzeit als vermisst.

Glücklicherweise waren die Bewohner des betroffenen Gebäudes laut Polizei zum Zeitpunkt des Unfalls nicht zu Hause. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei keine weitere Person verletzt, heißt es in einer Mitteilung.