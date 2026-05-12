Große Trauer um Manager-Ehepaar und Sohn nach Flugzeugabsturz in Wüste

Windhuk/Heilbronn - Nach dem Tod von drei Menschen aus der Region Heilbronn bei einem Flugzeugabsturz in Namibia trauern frühere Wegbegleiter der Opfer. Unter anderem waren bei dem Unglück die langjährige Geschäftsführerin der Dieter Schwarz Stiftung, Silke Lohmiller, sowie ihr Ehemann Richard und der gemeinsame Sohn ums Leben gekommen.

Das Flugzeug stürzte über der namibischen Wüste ab. (Symbolfoto) © Ralf Hirschberger/dpa

Sie waren als Touristen am Sonntag mit einer Cessna 210 vom internationalen Flughafen der Hauptstadt Windhuk abgeflogen. Der Kleinflieger sollte demnach etwa eine Stunde später auf der privaten Landebahn einer Lodge in der Gegend Sossusvlei landen, er erreichte aber nie sein Ziel.

Das Wrack sei am Montagmorgen gefunden worden. Namibische Behörden hätten eine offizielle Untersuchung der Unfallursache eingeleitet, hieß es weiter.

Sossusvlei ist eines der bekanntesten Touristenziele in dem südwestafrikanischen Land, berühmt für seine roten Sanddünen, die zu den höchsten der Welt gehören.

Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel zeigte sich erschüttert von der Nachricht. Silke und Richard Lohmiller seien "Impulsgeber, Wegbegleiter und vor allem treue Freunde fürs Leben über Jahrzehnte hinweg", sagte er der "Heilbronner Stimme".

"Wir haben drei besondere und wunderbare Menschen verloren." Die Familie habe gemeinsam noch so viele Pläne gehabt. "Umso grausamer und unwirklich ist diese Tragödie", sagte Mergel.