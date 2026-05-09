Tödliches Unglück: Flugzeug erfasst Person auf dem Rollfeld

Denver (USA) - Tragischer Unfall am Flughafen von Denver : Dort hat eine Maschine der Frontier Airlines einen Menschen tödlich verletzt.

Frontier-Flug 4345 wollte in Richtung Los Angeles abheben. (Symbolbild) © JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Der Airbus, der sich am späten Freitagabend auf den Weg nach Los Angeles machen wollte, war gerade zur Startbahn unterwegs, als plötzlich jemand auf das Rollfeld trat und von dem Flugzeug getroffen wurde.

Wie ABC News berichtet, sei die Person wohl von einem der Triebwerke erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Warum sie sich auf der Startbahn aufhielt, ist aktuell noch völlig unklar.

In der Folge sei es zu einem Triebwerksbrand und einer Rauchentwicklung im Inneren des Flugzeugs gekommen.

Obwohl Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen schnell löschen konnten, mussten die 224 Passagiere und sieben Crewmitglieder, die sich an Bord der Maschine befanden, den Flieger umgehend über Rutschen verlassen. Sie wurden mit Bussen zu den Terminals gebracht.

Ein Fluggast sei bei der Evakuierung leicht verletzt worden, heißt es.