Er bekämpfte einen Waldbrand: Pilot stirbt bei Absturz von Löschflugzeug
Von Doris Heimann
Warschau (Polen) - Im Südosten von Polen kämpft die Feuerwehr mit einem großflächigen Waldbrand.
Nach wochenlanger Trockenheit stehen im Solska-Wald südlich von Lublin mehr als 250 Hektar in Flammen, wie die Nachrichtenagentur PAP berichtete.
Am Dienstagabend war ein an der Brandbekämpfung beteiligtes Löschflugzeug abgestürzt.
Der Pilot kam beim Absturz ums Leben. Die Unfallursache ist bislang nicht bekannt, die Staatsanwaltschaft ermittelt.
Das Feuer war am Dienstag ausgebrochen und hatte sich rasch ausgebreitet.
Nach Angaben der Feuerwehr sind derzeit 48 Einsatzteams vor Ort, 58 weitere sollen aus den Woiwodschaften Lublin und Kleinpolen anrücken.
Innenminister Marcin Kierwinski (49) sagte, man setze darauf, dass der Einsatz von zwei Löschhubschraubern eine weitere Ausbreitung der Brände verhindern könne.
Titelfoto: Wojtek Jargilo/PAP/dpa