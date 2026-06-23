Kleinflugzeug mit zwei Insassen in Mittelhessen abgestürzt

Pohlheim - Dramatische Szenen auf einem Flugplatz in Mittelhessen : Ein Kleinflugzeug ist abgestürzt, zahlreiche Rettungskräfte sind im Einsatz. Noch sind viele Fragen offen.

Die kleine Propellermaschine stürzte auf dem Segelflugplatz in Watzenborn-Steinberg ab. © Florian Wiegand/dpa

Wie das Polizeipräsidium Mittelhessen mitteilte, ereignete sich der Unfall auf dem Segelflugplatz im Pohlheimer Ortsteil Watzenborn-Steinberg.

Der Rettungseinsatz sei derzeit noch nicht abgeschlossen.

Bei der abgestürzten Maschine handelt es sich nach Angaben eines Polizeisprechers um eine kleine Propellermaschine.

Demnach befanden sich zwei Personen an Bord des Flugzeugs.

Weitere Informationen zu den Insassen oder möglichen Verletzungen lagen zunächst nicht vor.